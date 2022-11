VABA AKADEEMIA ⟩ Imar Koutchoukal: „Mida keel(eteadus) meile ütleb koraani kohta“

Sellel reedel, 2. detsembril on Vabal Akadeemial taas külas Imar Koutchoukali, kes räägib sellest, mille poolest erineb keel, mida näeme koraanis, klassikalisest araabia keelest, mis on selle tähtsus ja mida me keele kaudu koraani kohta teada saame. Nendele küsimustele püütakse loengus vastata keelelis-kultuurilise lähenemise raamistikus.