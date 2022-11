VABA AKADEEMIA ⟩ Mari Sarv: "Läänemeresoome regilaulutekstid veebilaboratooriumis"

Regilaulutraditsioon on ühine paljudele läänemeresoome rahvastele. Teame, et laulud järgivad üldjoontes sama poeetilist süsteemi ning leidub hulk ühiseid teemasid ja vormeleid, millest osa pärineb suure tõenäosusega juba läänemeresoome ühispärandi aegadest. Ometi on lauludele peale vaadates raske hinnata, kui palju on eri läänemeresoome keeltes loodud traditsioonides sarnast, kui palju erinevat, mis just on igale piirkonnale iseloomulik ja millised on laulude loomise ja muutmise mustrid eri paikades. Laulutekste on nii palju, et neid kõiki läbi lugeda, meeles pidada, analüüsida on inimmõistuse jaoks natuke raske ning siin tulevad meile appi arvutid. Eesti ja Soome teadlaste koostöös on analüüsimiseks kokku pandud eri arhiividesse kogutud tekstid, samuti hulk regilaulude kirjanduslikke töötlusi või järeleaimamisi.