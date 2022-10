VABA AKADEEMIA ⟩ Hardo Pajula loeng: "Kõik hingab koos"

Tähenduse teejuhtide kahe esimese hooaja lehtedes ilmus 21 intervjuud kodumaiste ja rajataguste mõtlejatega. Lähikuudel on plaanis need eraldi raamatuna välja anda. Oma ülesastumises vaatab Hardo Pajula nendele usutlustele tagasi ja püüab välja tuua peamised teemad ning õppetunnid. Ettekande pealkiri pärineb 3. sajandi pKr esimesel poolel elanud suurelt neoplatonistlikult filosoofilt Plotinoselt. Sama pealkirja kandis ka lehe 9. numbris ilmunud intervjuu USA kultuuriloolase Richard Tarnasega.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.