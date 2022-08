SÕJASTUUDIO ⟩ Sillaste-Elling: Ukrainas muretsetakse, kuidas minna talvele vastu

Meil on see meeskond olemas ja nad on juba ka Ukrainas kohal käinud. Eelmisel nädalal pandi nurgakivi ühe lasteaia ehitamiseks ning sealt minnakse juba edasi. Meie oleme üsna paindlikud ja ma usun, et me suudame üsna kiiresti edasi liikuda. Eelmisel nädalal viis ka meie välisminister Urmas Reinsalu President Zelenskõile ja teistele Ukraina liidritele sõnumi, et me tahame olla Ukrainat üles ehitades eesrindlikud ja kõige kiiremad. Me oleme väiksed ja suudame teha selliseid asju üsna paindlikult. Lasteaia projekt on väga hea näide, kuidas meie puidutööstusettevõtted aitavad seda teha.

Kui suur on oht, et kui sõda jääb kauaks kestma, tekib ka rahvusvahelisel kogukonnal väsimus ja abi Ukrainale jääb väiksemaks?

See oht on olemas, et kriisiväsimus tekib. Selleks, et see ei tekiks, tuleb Ukraina teemat järjekindlalt tõstatada. Kui ma vaatan NATO-t ja Euroopa Liitu, siis see teema on endiselt päevakorras esimene ja väga tähtis. Loomulikult tuleb sellega kogu aeg tegelda ja tulla välja ka konkreetsete ettepanekutega, aga selle nimel me ju kogu aeg töötame, valmistades ette järjekordset sanktsioonide paketti Venemaa suhtes.

Postimehe ajakirjaniku Margus Martini sõnul sai Zõtomõr juba sõja alguspäevil päris palju kannatada. Hooneid mis said raketitabamuse on seal paarituhande ümber ja suurem osa neist on tsiviilhooned. Ta rääkis, et inimeste ootus on, et neid objekte hakataks uuesti üles ehitama. «Kui sõja lõppu ootama jääda, siis sa võidki ootama jääda ja oma kuhjuvate murede otsas edasi istuda.»

Martin lausus, et Ukrainas on inimeste mure vastu talve päris suur ja kui vaadata realistlikult, siis ega kuu või kahega pole ka võimalik elamisväärseid tingimusi taastada. Seega on olukord sügise hakul keeruline ja praegu ei kujuta küll ette, kuidas need probleemid lahendatakse.

«Kõige ekstreemsem juhtum, mida mina tean, on Mõkolajvist, kus üks mu tuttav elab juba 24. veebruarist alates keldris. Ma ise küll ei kujuta ette, kuidas minna talvele vastu, kui sa koos kahe lapsega pead keldris elama. Nii et ma praegu ei taha mõeldagi selle peale, mis hakkab külmade ilmade saabudes toimuma.»