SÕJASTUUDIO ⟩ Mihkelson: edaspidi on Venemaal Balti merel tunduvalt keerulisem opereerida

Tõesti, kohe kui Brüsselis said allkirjad antud, tegi meie valitsus telefoniistungi ja kiitis omalt poolt heaks eelnõu, millega Eesti peaks ratifitseerima Soome ja Rootsi liitumisprotokollid, ühtlasi tegi valitsus ettepaneku, et riigikogu võiks koguneda homme. Meil on eeltöö tehtud, homme hommikul koguneb riigikogu väliskomisjon ja kuna tegemist on rahvusvahelise lepinguga, mis vajab kahte lugemist, siis esimese lugemise viime läbi kell 12 ja loodetavasti paar tundi pärast esimese istungi lõppu, tuleme kokku teiseks istungiks. Nii et ma eeldan, et teisel lugemisel toetab riigikogu ühehäälselt Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga.

Eks see diplomaatiline töö on käinud viimastel nädalatel väga intensiivselt nii Soome, aga eriti just Rootsi poolt vaadatuna. Kui rääkida kurdiproblemaatikast, siis see on kindlasti tundlikum küsimus Rootsile kui Soomele, aga kuna Soome ja Rootsi on kogu selles protsessis liikunud tandemina, siis ei jäta üks teist maha. Usun, et kui ratifitseerimisprotsess toimub, siis toimub see ikkagi mõlema riigi puhul ühiselt. Ka meil on homme riigikogus arutusel ainult üks eelnõu, millega me mõlema liitumise NATO-ga ratifitseerime. Osaliselt on ratifitseerimisprotsess liikmesriikides juba alanud, sest näiteks Kanadas, Norras ja Islandil on vastavad otsused tehtud etteulatuvalt. Ma loodan, et ka meie homne otsus on panus selleks, et ratifitseerimine saaks olema kiire, ilma igasuguste venitusteta. Täna vaadatakse Soomes ja Rootsis muidugi Türgi peale ja arusaadavalt seal võib tekkida küsimusi, aga ma siiski arvan, et kui 29 liikmesriiki on oma otsuse teinud ja järg oleks justkui viimasena Türgi käes, siis küllap saadakse ka seal sellega hakkama, aga kindlast on Soome ja Rootsi diplomaatidel kõvasti tööd ees.