Vaba Akadeemia loeng ⟩ Kristjan Kaljusaar «Ordud, ordenid ja teenetemärgid: sajanditepikkused põimunud traditsioonid»

Keskaegsed vaimulikud ordud, varauusaegsete valitsejate õukonnatseremooniad ning tänapäevased riiklikud aumärgid pole teemad, mis pealiskaudsel vaatlusel kuigivõrd tugevasti seotud oleks. Siiski jagab kogu Euroopa ordenite ja teenetemärkide annetamise tavade näol ühtset kultuuriruumi, mis ulatub varakeskaegsete munga- ja nunnaordudeni, aga on ajas teinud läbi olulisi transformatsioone ning levinud värvikates variatsioonides üle kogu maailma. Antud ettekande teemaks on taust, kuidas vaimulikes rüütliordudes kujunesid aumärgid ja traditsioonid, millest said seejärel inspiratsiooni kuningas Arturi kuulsat ümarlauda imiteerivate vürstide ilmalikud rüütliordud ja nende ordenid, mis omakorda moondusid sajanditega riiklikeks teenetemärkideks, mida iga-aastaselt jagatakse ka Eestis.