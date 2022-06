VABA AKADEEMIA ⟩ Mihhail Lotmani loeng "Vene kultuur: etüüd mustades värvides. Ukraina 2"

Seekordses loengus käsitletakse vene kultuuri- ja ühiskonnategelaste šovinistlikke vaateid Ukrainale ning näidatakse, et Putini arusaama Ukraina rahvast ja keelest on ette valmistanud pikaaegne Ukraina eitamise traditsioon vene kultuuris. Loengu teises pooles peatutakse Puškini ajalookäsitlusel ja eriti tema poeemil "Poltaava".

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.