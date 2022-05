Vaba Akadeemia loeng ⟩ Miikael Lotman «Lõpmatus ja õiglus»

Mõiste «lõpmatus» seostub meile enamasti matemaatilise ehk arvulise lõpmatusega. Näiteks ütleme tavakeeles «lõpmatu» selle kohta, mida ei ole praktiliselt võimalik loendada või mille loendamiseks kuluks nii-öelda «terve igavik.» Eelsokraatilises filosoofias leidub siiski vanem ja alternatiivne «lõpmatuse» mõiste, mis seostub metafüüsiliselt määratlematuse või piiride puudumisega (kreeka keeles apeiron). See mõiste pärineb vanakreeka filosoofilt Anaximandroselt ja mängib keskset rolli tema kosmoloogias. Loengus tutvustatakse anaximandrosliku kosmoloogia eetilist dimensiooni ehk lahatakse lõpmatuse ja õigluse kontseptuaalset seost.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.