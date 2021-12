Kolmapäev, kell on 12.05. Peaministri kohuseid täitev Jaak Aab annab riigikogu ees aru koroona kiirtestide hankest. Riigikogu liige Martin Repinskit see aga ei huvita. Tema on jalga tõmmanud autosõiduks spetsiaalsed jalanõud, pesnud puhtaks enda kõrgklassi Škoda ja viinud kliendi Piritale. «Võib öelda, et mul on seal (riigikogus - S.P) igav jah,» ütleb taksojuht Repinski.