Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kinnitas Postimehe otsesaates üle, et niikaua kui Eesti ühiskond on (vaktsineerimispassi alusel) avatud, ei tule turismisektorile (näiteks toitlustus- ja majutusettevõtted) eeloleval raskel talvel majandusabi. «Kui me peame midagi uuesti kinni panema, siis on teistsugune olukord,» kinnitas ta.