Esimese saate teemadeks on piiriehitus Eestis ja julgeolukord Ukraina suunal. Kuidas on piiriehituse kulg vastavuses tänase julgeolekupildiga ning mida arvata viimastest arengutest. Teiseks suureks teemaks on olukord Ukrainas ning viimased selle teemalised avaldused ning arengud. Milline on sõjalise konflikti tõenäosus ja kuidas see toimuda võiks?