Sihtasutuse Jaan Tõnissoni Postimehe fond juht Mart Raudsaar kutsub oma autorisaatesse «Raudsaare dialoogid» igal nädalal ühe tuntud või tähelepanuväärse inimese. Homses saates on külaliseks Hagani Gayibli, kes on Eesti keeleteadlane, kirjanik ja ajakirjanik ning Eesti ja Türgi suhete edendaja. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis Türgi keele lektorina ning elanud Eestis 30 aastat.