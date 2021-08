Otse Postimehest ⟩ Luik Afganistanis toimuvast: minu ennustus on kõige süngemat laadi

Eile hilisõhtul kuulutas Afganistani islamiliikumine Taliban presidendipaleest võitu sealse valitsuse üle. Taliban ise soovib enda sõnul nüüd rahumeelset võimuvahetust. Kuigi Taliban on ise on korduvalt pannud rõhku sõnale «rahumeelne», siis usub Eesti suursaadik NATO juures, Jüri Luik, et tegemist on maskiga, mis peagi langeb. «Ma usun, et see «sõbralik mask» langeb üsnagi kiiresti, sest tegu on ikkagi religioossete fanaatikutega. See loogika, millega nad asju ajavad, ei ole kindlasti see, et saavutada rahu ja stabiilsus,» sõnas Luik Postimehe otsestuudios.