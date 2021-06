Otse Postimehest ⟩ Guido Pärnits: Tallinn võiks olla Põhja-Euroopa konverentsipealinn

«Täna on turism halvas seisus, aga kunagi ta siiski taastub. Me ei saa elada aastaid ühe vanalinna baasil. Vanalinn on turismiobjekt number üks, aga number kahte polegi,» märkis Pärnits, lisades, et Ülemiste linnakust võiks kujuneda number kaks vaatamisväärsus.

«Ülemiste City’sse planeerime konverentsikeskust. Täna on veel vara rääkida konverentsiturismist, aga ma usun, et kahe-kolme aasta pärast on see asendamatu tegevus. Konverentsiturismi ei asenda ükski Zoom või Teams,» on ta veendunud.

Miks mitte mõelda Tallinnast, kui tuleviku Põhja-Euroopa konverentsi pealinnast, küsib Ülemiste keskuse juht. «See on linnale ainult kasulik, kui teha konverentsiturismil baseeruvat linnaosa,» arvas ta.

Ülemiste City't arendav Mainor Ülemiste AS näeb, et juba lähitulevikus kasvab Ülemiste City ööpäevaringselt toimivaks multifunktsionaalseks tulevikulinnaks. See kasvatab ka vajadust elamupindadele. «Ülemiste City on algusest peale öelnud, et eesmärk on ehitada linnak, mis on avatud 24/7. Aga me ei ehita midagi müügiks,» märkis Pärnits.

Ta põhjendas, et Ülemiste City'l on vajadus oma pinda omada, sest ainult siis on omanikel kindel ülevaade toimuvast ning võimalus ühistegevust kontrollida ja suunata. «Me ei räägi tavapärasest elamurajoonist, vaid rendikorteritest nendele ettevõtete, kes seal asuvad,» selgitas ta, lisades, et üks säärase otstarbega maja on neil olemas ja see töötab väga hästi.

«Elukondlikud hooned on tänapäevases globaalses majanduses kindlasti vajalikud, kus saavad ööbida nii välistöölised kui ka juhid. Kui näiteks mõni firmajuht tuleb siia kuuks ajaks oma firmat juhtima, siis on tal elukondlikku hoonet vaja,» kirjeldas Mainor Grupi nõukogu esimees.

Üheks teetähiseks loeb Pärnits Rail Balticu Ülemiste terminalihoone valmimist, mille järgi tegevust planeeritakse. «Üks on kindel – Eestisse tuleb Rail Balticu terminal. Selle jaoks on rahad ja projektid olemas ning selle valmisoleku aeg peaks olema umbes 2026. Kui võtta Ülemiste City ühelt poolt ja Ülemiste keskus teiselt poolt, siis me sihime oma arendusi ka sellesse perioodi,» avaldas ta.