Otse Postimehest ⟩ Mis saab edasi vaktsineerimata Tallinna Kiirabi töötajatest? Vastab Raul Adlas

29. aprillil saatis Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas oma vaktsineerimata töötajatele hoiatuse, kui nad 17. maiks end vaktsineerida ei lase, on tööandjal õigus tööleping nende töökohale sobimatuse tõttu üles öelda. Tähtaja kukkudes lepiti kokku, et vaktsineerimata töötajatega kohtutakse 1. juunil, et arutada, mis saab edasi. Teisipäeval teatas aga Adlas, et Tallinna Kiirabi värbab 20 kuni 25 uut töötajat, kes on juba vaktsineeritud.