Hispaania teeteod on tänaseks levinud üle kogu Eesti, kõige rohkem on neid Harjumaal ja Tallinna lähiümbruses, kus on palju uusarendusi ja kus on tehtud suuremas mahus haljastust. Veel on piirkondi, kus neid on natuke vähem - saartelt, Ida- ja Lääne-Virumaalt on vähem teateid, samuti Võru- ja Valgamaalt. Kuid üldjoontes võib öelda, et nad on igal pool, kus inimesed oma aedu harivad ja uusi taimi toovad.