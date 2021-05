Otse Postimehest ⟩ Joller antidepressantidest: ravim on iga haiguse puhul alles teine lahendus

Koroonakriisis on jõudsalt kasvanud nende inimeste hulk, kes vajavad vähemal või rohkemal määral arstiabi vaimse tervise probleemidega toimetulemisel. Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, doktor Karmen Joller, tuletas inimestele meelde, et esmast abi seesuguste murede puhul pakuvad ka perearstid. «Oleme residentuuris läbinud psühhiaatriatsükli, meil on erikoolitused läbitud ja perearst oskab üldiselt väga hästi ravida meeleoluhäireid,» selgitas Joller Postimehe otsestuudios, et kiirema abi saamiseks tuleks psühhiaatri ootejärjekorras olemise asemel helistada perearstikeskuse registratuuri.