Piirangud on kestnud nii kaua, et enam ei mäletagi, mis tunne oli baaris õlut juua. Varem nii rahvarohketel Tallinna vanalinna tänavatel valitseb nüüd vaikus. Me oleme eraldunud ja omaette ning see film võib olla viimane võimalus heita pilk endisele eluviisile. Vaata videolugu ja tuleta meelde, milline oli elu enne koroonaaega!