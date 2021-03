Otse Postimehest ⟩ Restoraniärimees: seaduslooja küsis minult, mis mul viga on, et seadust järgin

Eesti üks edukamaid restoraniärimehi, Olde Hansa ning Kolmas Draakon omanik, Auri Hakomaa ütles Postimehe otsesaates, et pimemajandus Eesti restoraniäris on kasvanud ja viimase 20. aasta jooksul ei ole ükski valitsus selle takistamiseks samme astunud. «See on nagu Nõukogude Liidu situatsioon, kus oli igasuguseid seaduseid ja keegi tegelikult ei oodanud, et neid järgitakse,» sõnas Hakomaa pettunult.