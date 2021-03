Alates eilsest on Eesti elu lukku keeratud, kuid esmase vaatluse järgi pole asi nii hull midagi: huulepulgad on võimalik soetada drive-in'ist, burgerit saab süüa lumisel pingil ja kui tööandjaga veab, saab patuga pooleks teha ka lõuatõmbeid. Tuleb vaid loota, et vaim selle kõige juures virgena püsib.