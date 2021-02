Värskes Arteris: Genka ja riimivalangud, Tinder ja prouad ning Subaru ja jäärajasõit

Genka ütleb otse. «Me tahame nagu mingit ühtset asja, meil on tore riik kus me kõik hoiame kätest kinni, ajame Eesti asja, laulame eestlane olen ja eestlaseks jään. Ja seal samas rivis võib mu mõlemal pool seista mees, kes oma naist tümitab! See olukord ei ole ühestki küljest normaalne.» FOTO: Sander Ilvest