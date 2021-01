Homses Arteris: linnamesilased, müüdav vaikus, joodiknaised ja Peeter Oja

Lehe kaanepersooniks on tuntud näitleja Peeter Oja, kellega kohtume ajal, mil aasta ühe oodatuima filmi «Eesti matus» esilinastus lükkub koroonaohu tõttu üha edasi ja viirus on esinemiste graafikusse tekitanud pikemaid pause. Muu hulgas räägib ta kirglikult poliitikast ja Venemaal toimuvast, samuti tuleb jutuks üksindus ja üksi olemise mõnu.

Naine ja joodik? Võimatu! Naised on suurepärased probleemiglasuurijad, osavad valetajad ja väsimatud õigustajad. Kuid probleem on tõsine. Arter kogus kokku joodik-naiste piinlikud lood, mida isegi sõbrannad ei tea, ja toob armutu aususega välja, mida alkohol naise välimusega teeb.

Ilmselt pole paljudel aimugi, et Tallinna katustel on mesitarud ja seal askeldavad kümned tuhanded mesilinnud. Ent ükskõik, kas linnast või maalt, kosutab mesi tervist ja sobib toidu maitsestamiseks ühtemoodi, kinnitab teadur Liisa Puusepp, kes aitab silma peal hoida Tallinna Ülikooli kümnetel tuhandetel katusemesilastel ja analüüsib Eesti mett.

Mida uut on Porsche väikse linnadžiibi Macani juures peale selle, et auto on saanud nimesse juurde kolm tähte GTS? Muu hulgas võib öelda, et sõiduomaduste poolest pole Porsche insenerid teinud Macan GTS-i juures mingeid järeleandmisi.