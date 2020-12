Eha Urbsalu homses Arteris: jutud Hollywoodist on kõik tõsi ja veelgi hullem

Lehe kaanekangelane on Eesti ja koguni terve Nõukogude Liidu esimene supermodell Eha Urbsalu. Ta räägib tööst Hollywoodi pikkade blondide näitlejate dublandi ja stand-in'i ehk asendajana, samuti oma kosmeetikabrändi rajamisest New Yorgis.

Ühtlasi kirjeldab Urbsalu avameelselt, miks temasugusel ilusal naisel on suhetes meestega viltu vedanud.

Loodusesõpradest isad nuputasid välja, kuidas muuta tülitsevad teismelised nagu imeväel ühtseks seltskonnaks. Selgub, et selle taga on metsamatkad nimega KLAPP.

Kui tervislik on maraton? Igal nädalal Eesti suusa-, ratta- või jooksumaratonidel rühkivate keskealiste meeste seas tehtud uuring näitas, et karmid mõõduvõtud on jõuliselt laastanud ka maratoonarite tervist.