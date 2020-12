Värske Postimees ⟩ Metssead ründavad Itaalia pealinna!

Majandustoimetus kirjutab uuringust, millest selgub, et Baltimaadest on kõige kallim lairibainternet Eestis, samas on mobiilse interneti hind küllalt soodne. Suurbritannia telekomiettevõtte Cable.co enam kui 200 riigis läbi viidud internetiuuring näitas, et Eesti telekomiettevõtjad suudavad siinselt rahvalt rohkem raha välja pigistada kui naaberriikides.