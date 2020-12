Homses Arteris: vägevad ravimtaimed, Eesti vutt ning Mart Juure rännakud unes ja ilmsi

Lehe kaanetegelaseks on neli aastakümmet humoristiteed käinud Mart Juur, kes räägib lugejaile muu naljaka kõrval, kui väga erinevad üksteisest Valga, Võru ja Otepää. Mõistagi tuleb jutuks ka see, kui tähtis on teha pärastlõunal uinakuid, et siis veelgi kiiremini raamatuid lugeda.