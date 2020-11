OTSE POSTIMEHEST ⟩ Riisalu: võõraviha on täna juhitud peaaegu riikliku poliitikana

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu (Keskerakond) leiab seevastu, et Tallinn on parim paik elamiseks ning välismaalased, kes küsitluses osalesid, pole viimase aasta jooksul koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu Eestis üldse käinud. Küll aga heitis Riisalu varju valitsuskoalitsiooni tegevusele öeldes, et ta ei ole tihti nõus selle poliitikaga, mida valitsuses aetakse. «See retoorika, mis tuleb tänasest valitsusest - eelkõige EKRE ja Isamaa suunalt, - ei julgusta mitte ühtegi natukenegi teise nahavärviga inimest ennast Eestis tervikuna turvaliselt tundma,» sõnas Riisalu. Abilinnapea hinnangul on meil aga mujalttulijaid vaja, et majandust püsti hoida. «Eestile on vajalik, kui inimesed siia juurde tulevad, sest meil ei ole piisavalt palju tööjõudu. Mina arvan, et kohalik kogukond annab endale väga selgelt aru, et ilma välismaalasteta me oma majandust püsti hoida ei suuda,» ütles Riisalu.