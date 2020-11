OTSE POSTIMEHEST ⟩ Perling: Isamaa on ainuke konservatiivne partei Eestis

Te ütlesite, et ühel hetkel saab mõõt täis ja tuleb kaasa rääkida – mis teid selleni viis, et teie karikas täis sai?

Eks see karikas vaikselt täitus nende räuskamiste ja kurjusega. Vaatasin ja vaatasin ning olenemata sellest, et mul on äärmiselt põnev töö Ukrainaga pooleli, siis kes teab, mis see päris viimane piisk oli. Aga tundus, et ma olen andnud Eesti jaoks palju, aga nüüd tuleb edasi anda.