Homses Arteris: kloostrielu, ministrielu, muusiku elu ja elu kodurestoranis

Lehe kaanekangelaseks on neli korda ministriametit pidanud Urve Palo, kes nüüd juhib kolmesaja töötajaga ettevõtet. Ta tunnistab Arterile, et valitsuses on närvipinge ja vastutus kordades suurem kui ärijuhil. Muu hulgas ütleb Palo välja oma arvamuse kauase naisministri Mailis Repsi ametiauto isiklikeks sõitudeks kasutamise kohta.

Rohke andega Leslie Laasner on sõiduvees nii muusikas kui reklaamiloomises ja esmaspäeval lendab laivi tema seitsmes sooloalbum. Kuid nagu sellest vähe oleks, linastus tänavusel PÖFFil ka tema esimene lühifilm «Kevin, EI!». Laasner kinnitab, et just film on see, mis talle «rämedalt energiat» annab.