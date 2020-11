Homne Arter toob draamat USAst, ideid Mulgimaalt ning seiklusjutte Jõgevalt ja Soomest

Lehe kaanepersooniks on Mulgimaal Heimtalis elav tekstiilikunstnik Anu Raud, kes unistab, et tema kodutallu tekiks tulevikus koht, kus loomingulised inimesed saaks närve sirgestada, ilusaid maale ja lilli nautida. «Tänase inimese kõige suurem häda on see, et kõike on liiga palju,» märgib ta Arterile antud usutluses.