OTSE POSTIMEHEST ⟩ Põlluaas presidendiametist: Ma oleksin terve rahva president

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna jaoks on viimane nädal olnud küllaltki tormiline. Pühapäeva õhtul lahvatas skandaal Mart ja Martin Helme sõnavõtu pärast TRE raadio saates «Räägime asjast», kus nad tegid USA presidendivalimiste suunal üsna teravaid avaldusi. See päädis siseministri tagasiastumisega ja rahandusministri luhtunud umbusaldusega. Opositsioon muidugi rõõmustas, aga kuidas see mõjutas EKRE sisemist olemist?