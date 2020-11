Homses Arteris: Tiit Lilleoru Netflixi debüüt, modellidest ärinaised ja kosmost uuriv kirjanik Afanasjev

Arteri kaanekangelaseks on aastaid Eestis elanud Ameerika päritolu koomik, ajakirjanik ja näitleja Stewart Johnson, kes meenutab lapsepõlve, mida varjutas tajutav tuumasõjahirm, ja ennustab pingeid tänases Ameerika ühiskonnas sõltumata äsjaste presidendivalimiste tulemustest. Kuid olles hiljaaegu elanud üle raske isikliku kriisi, teab Johnson, et elu ilu ja mõte on hoopis muus.