Homses Arteris: vihmausside elust, puugihirmust ja eestlaste uuest maailmavallutuse plaanist

Selle nädala Arteri kaanepersooniks on evolutsioonibioloog ja lastekirjanik, nelja lapse ema Tuul Sepp, kes põhjalikus usutluses tõdeb, et inimene on endiselt savannielanik nagu 60 000 aastat tagasi. Aga miskipärast pelgab seesama inimene linnas elades vaikust, puuke ja niitmata muru, kuigi peaks hoopis kartma müra, saastunud õhku ja autostumist.