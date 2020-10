Urmas Vaino homses Arteris: «Ole hea laps!» ei peaks kunagi ütlema

Nüüd jätkub tõe ja õiguse jaht saates «Suud puhtaks». Arter saatis Vainot nii stuudios kui ka spordirajal ja sai teada, et paljud vanad tõed enam ei kehti.

Veel vaatame selle nädala Arteris uuriva pilguga otsa möödunud sügisel eeskätt Lõuna-Eestit laastanud supertormile. Kuidas inimesed ekstreemsetes oludes siiski hakkama said ja kus ootamatul kombel hätta jäädi?

Taanis ja Rootsis rahvastikutervist ja toitumist õppinud Janne Lauk asus uurima, kas Eestis on väikese sissetulekuga peredel üldse võimalik tervisesõbralikult süüa. Tuli välja, et sugugi mitte. Aga Janne Laugul on ka ideid, kuidas hullu olukorda päästa.