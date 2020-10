Homses Arteris: kokkade olümpia, seentega suhtlemine ja vanaema vinüülplaadikogu aarded

Arteri kaanestaariks on tuntud fotokunstnik Peeter Laurits. Oma samblases koduaias võib Laurits visata kõhuli ja uurida seeni, kes ei tea midagi poliitikast, koroonapiirangutest ja lõputust lageraietulekahjust. Või oleks neil siiski midagi öelda, kui oskaksime seentega suhelda, arutleb ta intervjuus.

Tallinna kesklinna nelja tärni hotelli Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus on pidanud kevadest saadik vaatama, kuidas tema elutöö on sattunud suurde ohtu. Selle päästmiseks oli ta sunnitud 120 töötajat kõigi nelja tuule poole saatma. Arter näitab, millele Mägus panustab, et oma hotelli lähikuudel päästa.