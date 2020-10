Endine justiitsminister Rein Lang leidis neljapäeval Postimees TV otsesaates, et Eesti valitsuse otsus parvlaeva Estonia hukku uuesti uurida on praegustes oludes täiesti ratsionaalne, Estonialt eluga pääsenud Carl Eric Laantee Reintamm märkis aga, et uus uurimine on suisa hädavajalik.