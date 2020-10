Vaata Postimehest ⟩ Uue doksarja I osa: Estonia – leid, mis muudab kõike

Oma võitlusest elu ja surma nimel räägivad laevahuku üle elanud inimesed. Napilt pääsenute tunnistused muutuvad ülimalt oluliseks. Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaev Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse vee all filmitud uusi kaadreid, mis tõstatab küsimuse, kas inimestele on 26 aastat valetatud?

«Dokumentaalsari on loodud tuginedes tugevale ajakirjanduslikule tööle, mille käigus me intervjueerisime süvitsi mitut esmast allikat, kellel on otsene seos Estonia katastroofiga. Paljud allikad pole kunagi varem oma looga ajakirjanduses üles astunud,» lausus filmi režissöör Henrik Evertsson.