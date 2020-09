Vaba Akadeemia ⟩ Mati Martin "Kuidas putukad sigivad"

Järglaste saamine on üks elusolendi eksistentsi peamine eesmärk. Putukad on väikesed ja pealtnäha üsna kaitsetud loomad. Sellele vaatamata on nad teiste loomaliikide kõrval väga edukad. Neil on järglaste saamiseks väljakujunenud mitmesugused strateegiad, mõned neist väga omapärased ja keerukad. Enamik putukatest on väga väikesed ja seega piiratud liikumisvõimega. Kuidas sellisel juhul leida sigimispartner või kas seda ongi üldse vaja? Neile ja veel teistele küsimustele saab vastuse, kui kuulate seda loengut.