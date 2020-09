Homses Arteris: sportliku pereisa ehmatav sattumine teispoolsuse lävele

Arter jutustab loo, sellest, kuidas kõigest üheainsa ööga oli aktiivse ja tervisliku eluviisiga parimas eas mehest, kelle ainus patt võis olla see, et pärast kosutavat sauna armastas ta tavaliselt juua rohkem kui kaks pudelit õlut, saanud lamavasse asendisse sunnitud nõrkenud haige.

Harjutused, mida arstid palusid Tarmol aeg-ajalt teha kontrollimaks, ega keha funktsioonid ole häiritud, läksid veatult: väljasirutatud käega nimetissõrme ta ninaotsa asemel suhu või silma ei torganud. Ka naeratus tuli välja – järelikult pole näonärvid kahjustatud.

Kolmas MRT-uuring aga kinnitas veel kord: kuklasagarasse suunduvas arteris on takistus. Miks tromb on tekkinud, ei suutnud arstid tuvastada.

See, mis ta läbi elas, oli suur šokk. Šokk, mis sunnib juhtunut tõsiselt võtma. Kui miski on kindel, siis Tarmo sõnul see, et miski pole enam endine.

***

Selle nädala Arter uurib veel seda, millega sisustavad džunglite ja jääkõrbetega harjunud rännumehed aega aastal, mil kogu maailm lukku läks.

Lehe kaanenäoks on hinnatud arhitekt ja tuntud monumentide uurija Raul Vaiksoo, kes avameelses intervjuus räägib muu hulgas ka sellest, miks monumendid kerkivad Eestis ja üha rohkem ka mujal maailmas poliitiliselt laetud tüliküsimuseks. Kes on see tark, kes otsustab, millised ausambad, skulptuurid ja mälestusmärgid sobivad linnapilti ning millised enam mitte?

Tutvustame uut noort tähte Eesti teadusetaevas. Telesaate Rakett 69 võitis tänavu kõigest 16-aastane Uku Andreas Reigo, kes on nii keemiageenius, hobuste fänn kui ka kirglik energeetikahuviline.

Arter uuris Rally Estonia võistluste juhi abilt Urmas Roosimaalt, mis moodi tuleb läbida MM-ralli esimest kiiruskatset Tartus Raadil nii, et auto kividesse ei põrutaks ega tiikidesse maanduks. Selgus, et võistlejaile on tegemist täppistööga, kus liigsest riskimisest on kaotada väga palju.

ERKI moeshow tegi tänavu ajalugu! Viisteist vägevat moespektaaklit hulljulgetelt tulevikutähtedelt raputasid enam kui tuhandepealist publikut.

Kas aga teadsite, et uudne trendijook, vahustatud kohv on justkui tagurpidi cappuccino? All külm piim, peal kohev, tihe, siidine ja magus kohvivaht. Eesti Peakokkade Ühenduse tegevjuht Helen Vihtol jagab Arteris õpetust, kuidas lahustuvast kohvist, suhkrust ja sortsust veest üleilmseks kohvihitiks tõusnud jooki kodus järele teha.