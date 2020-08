Homses Arteris: miks oli koolipapa Ott Ojaveer uue õppeaasta eel rahulolematu?

Samuti tunnistab ta, et on kohanud õpilasi, kes arvavad, et elus peab kõik liiga kergelt kätte tulema. Ometi usub Ojaveer, et noortel on üks oluline eelis – kiire kohanemisvõime järsult muutuvate oludega.

Uue õppeaasta alguseni jäi veel palju ilusaid suvepäevi, aga Ott Ojaveer, kel tänavu algab ses ametis juba 20. aasta, oli varjamatult rahulolematu. Mitte seepärast, et koroonarindelt tulevad uudised teinuks septembri alguseks plaanide pidamise keeruliseks. Vaid seepärast, et koristusfirma töötajad olid Tartu kesklinnas asuvas koolimajas tegutsenud ebaloogiliselt.

Aga loogikat Ojaveer hindab. Kõigest lähemalt saate teada juba homsest Arterist.

***

Ei, see, mis nüüd näete, ei ole migrantide tormijooks Lõuna-Euroopa piiridele. See on hoopis start rogaini ehk võistkondliku orienteerumismatka Euroopa meistrivõistlustel Lätis. Arter uuris eestlastelt, kes kuuluvad sel karmil alal maailma tippu, kuidas on võimalik 24 tundi silmatäitki magamata, jalataldu katmas villid, jõuda lõpujooneni ja seal isegi õnnelikult naeratada.

Tallinnas pimedusse mattuva Kopli kõrtsipärleid käis ajakirjanik Krister Kivile näitamas elumeretuuker Juku-Kalle Raid. Nad avastasid, et mõneski salapuhvetis pole midagi muutunud aastakümneid. On iseküsimus, kui kaua need kohad veel vastu peavad.