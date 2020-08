Homses Arteris: Irja Lutsar kirjeldab koroonaaegset Londonit

Lutsar jutustab Arterile, kuidas Londonis on ühissõidukites maskid kohustuslikud ja tõesti, inimesed seal maske ka kannavad. «Aga kui bussist või metroost välja tuldi, võeti mask eest ja pandi taskusse. Sama oli kauplustes. Ma ei tea, kui mitu päeva nad neid ühekordseid maske niimoodi kasutasid,» imestab Eesti Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht professor Lutsar.

Tänast Londonit kirjeldades märgib ta, et silma hakkas igal pool tühjus – turiste ei ole peaaegu üldse ja metroos kahemeetrist distantsi hoida ei ole mingi probleem, sest seal on vähe rahvast.

«Igas restoranis, kuhu läksid, anti kõigepealt paber ja öeldi, et pane kirja oma nimi, telefoninumber ja saabumise kellaaeg, et kui 21 päeva jooksul midagi juhtub, saadakse kohe kontakteeruda,» jätkab Lutsar ja lisab, et ei näinud ühtegi inimest selle vastu protestimas.

Ta tunnistab, et ei ole kunagi selle viiruse pärast kohutavalt muretsenud. «Teen seda, mida olen alati teinud, näiteks käsi pesnud. Võib-olla distantsi ei ole varem nii palju hoidnud, aga nüüd püüan ka seda teha. Kõigist reeglitest, mille terviseamet on kehtestanud, pean kinni. Aga peab meeles pidama, et ükski nendest [kaitsvatest] meetoditest ei ole sajaprotsendiline – et kui nüüd käsi peseme, siis me kindlasti haigeks ei jää. Seda ei saa väita.»

Koroonaviiruse aja kõige tuntum kõneisik räägib pikas intervjuus veel sellest, et on töötanud kolm aastat Ameerikas ja kuus aastat Inglismaal. Üllataval kombel leiab ta, et palju lihtsam on Eestist välismaale minna, kui välismaalt tagasi Eestisse tulla.

***

Veel võtab selle nädala Arter ette salaseiklused Eestis, mis, nagu selgub, päris ohutud polegi. Lisaks ilule leiab kodumaalt hirmutavaid tondilosse ja paeluvalt mürgiseid vaatamisväärsusi.

Tiit ja Maris Pruuli viivad Arteri mõnusale meresõidule - räägivad elust purjepaadis ja tegemistest mõnusas Käsmu kodus.

Käes on aeg, mil tuleb minna metsa seenele. Ent nagu hoiatab tuntud mükoloog, mitte kõike ei sobi suhu pista. Nii mõnigi pealtnäha lugupeetud söögiseen võib osutuda halastamatuks mürgitajaks.

Võrumaal Karula rahvuspargis Mäekonnul asub Eesti kuulsaim pärandtaimede talu Vanaema Aed. Selle perenaine, aednik Tiia Morfin näitab, millised põlised Eesti talulilled, maitsetaimed ja köögiviljad tema kogusse kuuluvad. Tema abikaasa, mehhiklasest kunstnik-kokk Leno Morfin aga demonstreerib talu väliköögis, milliseid mehhikopäraselt vürtsikaid sööke ta kohalikest aiaviljadest valmistab.