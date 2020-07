Paavo Piik homses Arteris: olen tänulik Aivar Mäe skandaali eest

Pikem vestlus on Arteril Kinoteatrit vedavate vendade Paul ja Paavo Piigiga – kiirete ja võimsate protsessoritega poistega, nagu ütleb nende kohta sõber Henrik Kalmet. Usutluses räägivad vennad nii teatritööst, poliitikast kui ka spordist. «See inimene, kes sa oled pärast trenni, on teine inimene kui see, kes sa oled enne trenni,» räägib 10-kordne Eesti squash'imeister, noorem vend Paul ja lisab, et vahepeal peabki ennast ära väsitama, et saaks puhata.

Nagu selgub, elavad tegusad ja loomingulised vennad justkui mitut elu korraga: näitavad suunda teatrimaastikul ja troonivad spordiedetabelites. Paul leiab, et kogu see kriis oli justkui teatav võimendi. «Ma ei usu, et midagi, mis enne hästi töötas, nüüd järsku teatrimaastikult ära kaob. Kui sa juba enne ei olnud õiget asja leidnud, siis jõudis see nüüd kiiremini sinna, kus ta pidi jõudma. See on hea peeglisse vaatamise koht.»

Paavo tunnistab Arterile, et on tänulik hiljutise Aivar Mäe skandaali eest, sest see tõstatas korraks teema, mis on ühiskonnas läbi vaidlemata. «On mingi põlvkond, kelle jaoks üks käitumine on okei, ja põlvkond, kelle jaoks on teine käitumine okei. Sama on rassismiga. Siin ei ole küsimust, mis on õige või väär, vaid me peame need teemad lihtsalt läbi arutama ja jõudma ühiskonnana uuele kokkuleppele.»

«Kolmas teema, mida ma aina enam tajun, on mullistumine,» jätkab teemat Paul. «Me võime Paavoga teha tüki rassismist, aga seda tulevad vaatama inimesed, kellel ei ole rassismiga probleemi. Justkui teeme teineteisele pai ja lähme rõõmsalt edasi.»