Värske Postimees ⟩ Maasikakorjajate tegelik kahju, hiinlaste leiutise Tik-Tok mured ja Euroopa Liidu uus eelarve

Meie jaoks on üks olulisem välisteema nädalavahetusel koos istunud Euroopa Liidu ülemkogu, mis jätkas tuliseid vaidlusi liidu pikaajalise eelarve ja koroonaviiruse taastusfondi loomise üle. Värskest Postimehest saab teada, kas ülemkogu läks lahku kokkuleppega või kokkuleppeta.

Arvamusküljel avaldatud artiklis küsib inimõiguste aktivist Maari Põim, milline on sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks motivatsioon seista eelkõige EKRE poliitiliste vaadete eest? Autor väidab, et inimõigused on laiemad, kui vaid üks poliitiline ideoloogia või religioon.