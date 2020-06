Homses Arteris: ajakirjanik Pulleritsu kannatused maasikapõllul

Pullerits sätib punase vakstuga polsterdatud lavatsile rinnuli heites kodunt kaasa võetud padja rindkere alla, et oleks mõnusam ja pehmem. Ülesanne on ära korjata kõik küpsed punased marjad, sest kui mõni maha jääb, võib sealt hakata arenema hallitus, mis rikub kõik alles küpsevad marjad.

Kriteeriumiks, mille järgi hinnata, kas maasikas on piisavalt küps või mitte, on mõtteline küsimus: kas sa ostaksid neid marju, mille hulgas näed mõnda sellist, mida parasjagu ära kaksata kavatsed? (Selle küsimuse üle juurdlemine röövib mõnikord palju väärtuslikke sekundikümnendikke.) Lisaks tuleb küljest kiskuda kõik mädanenud marjad ning visata need vagude vahele.

Teiseks selgub ühtäkki, mida tähendab, kui spordikommentaatorid laskesuusatamisvõistlustel asendiveast räägivad. Kui heidad tiirus märklaua suhtes maha pisutki vale nurga all, tikuvad lasud vägisi mööda minema – ja sama maasikapõllul: kui liigutatav lavats ideaalselt kahe taimerivi vahele seatud pole, pead hakkama ebaloomulikult küünitama, ja see kurnab.

Varsti avastabki Pullerits, et tal on asendiviga...

Filmist «Talve» Joosep Tootsi pojana tuntuks saanud Karl Robert Saaremäe räägib Arterile antud avameelses intervjuus oma armidest - nii kehal kui ka hinges. «Jah, ma olen elus palju asju teinud, pea ees ja jalad järel. Mul tihti juhtub, et mõtled küll asjad läbi, sõnastad ära ja... siis ikka teed mingeid asju ummisjalu. Mul on kehal päris palju arme, mille olen saanud haavumisest ja haavamistest,» mõtlskleb Saaremäe.

Kes see ikka suvel viitsib trenni teha, kui on vaja sõpradega hängida! Arter avastas, et need kaks saab ühendada: treening koos sõbraga hoiab motivatsiooni üleval ja parandab tulemusi.