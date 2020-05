Edgar Savisaar homses Arteris: EKRE-l on olnud üsna köögasid ministrikohtade peal

Küsimusele, kuidas Jüri Ratas tema hinnangul eriolukorraga hakkama on saanud, pahvatab Savisaar: «Ärge mind kiusake Jüri Ratasega, heldekene!» Ta leiab, et Keskerakond on muutnud oma positsioone ning see ei ole enam see partei, kes ta oli. Kas see on tingitud liidrite muutusest? «Jah, ka liidrite muutusest, aga peale selle hoolimatusest inimeste vastu,» kostab Savisaar.