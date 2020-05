Edward Laane homses Arteris: kurb, kui noored hakkavad kaebekirju kirjutama

Pikas intervjuus Arterile tunnistab Laane, et me kõik õpime ja kõik me teeme ka vigu. «Kommunikatsioonis oleme vigu teinud, aga seda saab parandada. Kui kõik oleks ülimalt rahul, siis see meenutaks aega 60 aastat tagasi, kui kõik olid ühte meelt,» ütleb Laane.

Ta räägib sellest, kuidas Kuressaare haigla hakkas jaanuari lõpust kaitsevahendeid ja ravimeid juurde tellima ja siis otsustas ta ka varuda malaariaravimit Plaquenil, mille kasutamise tõttu sattus haigla tegevus haigekassa luubi alla.

«Kui haigusele pole ühtki ravimit, aga on teadusartikkel, mis näitab, et ravim toimib, siis seda ravimit kasutatakse. Kui nüüd tagantjärele vaadata, siis sama malaariaravim on sees Eesti kriisistaabi antud ravijuhises, seda on mainitud Belgia ravijuhises, Ameerika ravijuhises,» põhjendab Laane ja lisab, et tuleb vaadata konkreetset hetke, kui seisame patsiendiga silmitsi: milline on teadaolev informatsioon ja kuidas me saame patsienti aidata.

Selle ravimi tõttu – mida oma jutu järgi pidi manustama ka USA president Donald Trump – sattus Laane kolleegide kriitika alla, kes kaebekirjas ütlesid, et ravijuht käis mööda haiglat ringi, malaariaravimi purk kitlitaskus ja jagas seda isiklikult patsientidele. Kuidas Laane sellele kriitikale vastab, lugege juba homsest Arterist.

Veel räägivad Arteris Eesti koolijuhid sellest, kuidas üleöö saabunud eriolukord lõi senise koolitöö uppi ja pani õpetajad raskesse olukorda. Teiste seas tunnistab ka Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, kuidas õpetajate töökoormus, pinge ja stress kasvasid sageli üle pea.

Lisaks anname teada, et Eestis on mitmeid põnevaid ja maailmagi mastaabis ainulaadseid paiku, mis paraku mahuvad ühisnimetaja alla laastatud loodus.

Aga mis saab siis, kui Eesti glamuurseima käekirjaga disainer freestyle-saltodega tutvust teeb? Tiina Talumees esitles kõigi aegade sportlikumat ja vabameelsemat kollektsiooni.

Võimalik, et just tänavune suvi on parim aeg katsetada automajaga reisimise võlu ja mõnu. Arter tegi proovisõitu Fiati põhjale ehitatud McLouisi autoelamus.

Selle nädala AK fookuses on aga linnaruum, ja erilist tähelepanu pööratakse muudatustele, mis seonduvad keskkonna, kliima ja energeetikaga. Üldisema plaani ühiskonna teisenemise vajadustest visandab akadeemik Jüri Engelbercht. Riigikohtunuk Julia Laffranque lahkab Saksa Föderaalse Konstitutsioonikohtu otsust, et Saksmaa on rikkunud põhiseadust Euroopa Liidule liiga kuulekas olles. Lisaks raamatuarvustused, kultuurkriitika ja Juurika teated hooldekodust.