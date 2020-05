Homses Arteris: Rootsis töötav eesti arst soovitab meil rootslastelt õppida

Nüüdseks teame, et jutud, nagu tahtnuks Rootsi saavutada teistest riikidest leebemate piirangutega rahva karjaimmuunsust, on linnalegend, ja et tegelikult oli eesmärk hoida haiglaid ülekuumenemise eest. Teisisõnu, et haiglad suudaksid ravi vajavaid patsiente vastu võtta ning kaitsta riskirühmi.

Ent äsja tunnistas Rootsi, et ei ole suutnud just eakaid kaitsta, mis tekitab küsimuse, kas seal on pandeemia ohjeldamisel midagi väga viltu läinud.

Nädalavahetuse Arter rääkis Rootsi Perearstide Seltsi esimehe Marina Tuutmaga, kes lahkus Eestist 16 aastat tagasi ning töötab nüüd perearstina Karlstadis. Tema selgitab lähemalt, miks viirus ikkagi Rootsis laastama ja eriti hooldekodusid ründama pääses.

Ajal, kui Rootsi otsuseid koroonapandeemias üle maailma kritiseeritakse, ütleb dr. Tuutma, et meil on paljutki rootslastelt õppida. «Eestis ollakse väljaütlemistes väga karm, ei osata seda diplomaatiliselt teha. Usun, et siin on midagi, mida tasub rootslastelt õppida,» ütleb ta ja lisab, et rootslastelt tasub õppida ka seda, kuidas jõuda konsensusele ja kokkuleppele mitte üksteisest üle sõites, vaid üksteisega arvestades ning kuidas üksteist rohkem kiita ja tunnustada.

Veel uurib homne Arter seda, mis imekoht on paljuräägitud Wuhani viroloogiainstituudi kõrgeima ohtlikkusetasemega laboratoorium, kus ilmselt ainsa eestlasena on käinud viroloogiaprofessor Andres Merits.

Täpselt 30 aastat tagasi edastas toonane valitsusjuht Edgar Savisaar raadio kaudu rahvale legendaarseks saanud sõnad: «Toompead rünnatakse! Kordan: Toompead rünnatakse!». Mis toimus enne ja mis juhtus pärast seda üleskutset?

Moepublik kahtlustab, kas Tallinn Fashion Weekil skandaalitar Anu Saagimi seljas laineid löönud rahakleit on maha viksitud. Kas on tõsi, et moedebüüdiga tähelepanu püüdnud Tim Bluz lõikas loorbereid võõraste ideedega? Autor ei eita, et on tuttav nii Ulyana Sergeenko kui Jeremy Scotty kollektsioonidega, mille hulgast analoogid avastati.

Arter annab põgusa spikri ka neile, kes soovivad alanud hooajal soetada jalgratast, ent ei oska kirjust valikust leida seda kõige sobivamat sõiduvahendit.

Väikestes kohtades üle Eesti leidub kodukööke, kust kohalikud peolauale torti või muud söögipoolist tellivad. Pinsi talu Toidutuba Valgma külas Järvamaal on üks neist, mis asendab ümberkaudsele rahvale kohvikut, catering`i-firmat või koroonaajal bolte-wolte. Ka esimesed rabarberikoogid on selle perenaisel Kadi Truusil tellijatele juba küpsetatud.