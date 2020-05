Madis Kallas: mul polnud enam teist võimalust, kui astuda tagasi

Eraklik eluviis, põrandapesu leeliseveega ja võõrast päritolu köögivilja soodavees leotamine kuuluvad vanema põlve vanausuliste puhtusekombestikku veel tänapäevalgi. Einike Sooväli Eesti vabaõhumuuseumist kirjutab, et arvatavasti on just see säästnud neid ka suurematest epideemiatest.