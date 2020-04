Pikalt kestnud eriolukord on keeranud pea peale enamiku argirütmi. Suure lüpsifarmi pidaja Juhan Särgava on kaotanud poole senisest käibest ning peab osa lehmi saatma peagi tapamajja. Reaalkoori direktor Ene Saar aga tõdeb, et õpetajad rabavad topeltkoormusega, mistõttu mitmedki neist kurdavad, et päeva lõpuks selg valutab ja silmad kipitavad.