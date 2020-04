Riigil on plaanis hakata juhuvalimiga inimeste seas koroonaviiruse teste läbi viima, et saada parem pilt ette, kui palju tegelikult Eestis koroonaviiruse kandjaid on! Just nii teatas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes käis ka Reporteri otsesaates televaatajate küsimustele vastamas. Ministrit usutles reporter Elo Mõttus-Leppik