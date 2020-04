Praeguse eriolukorra ajal on soovituslik kodus olla ja inimestest eemale hoida. Vähemalt 2 meetrit peab võõraga vahe olema. Vabas õhus liikumine pole aga keelatud, see on tervisele kasulik ja aitab ka koduseinte vahel tekkinud stressi maandada. Reporter Jaanus Koort käis kodumaise maailmameistri käest näpunäiteid saamas.